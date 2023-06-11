زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب إندونيسيا

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفزياء أن زلزالاً بقوة 4ر5 درجة ضرب خليج "توميني" في "بون بولانجو" بإقليم "جورونتالو" الإندونيسي صباح اليوم الأحد.

وقال رئيس المركز المعني بالزلازل وأمواج المد العاتية(تسونامي) التابع للوكالة، داريانو، اليوم الأحد إنه "من خلال النظر إلى مركز الزلزال، فإن الزلزال من النوع المتوسط"، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.

وشعر بالزلزال سكان مدينة "جورونتالو" بمقاطعة "جورولونتالو". وحتى صباح اليوم الأحد، لم ترد أي أنباء عن حدوث أضرار، ناجمة عن الزلزال. ولم يتسبب الزلزال في حدوث أمواج مد عاتية(تسونامي) محتملة.

يشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادي التي تكثر بها الزلازل. وأدى زلزال وأمواج مد عاتية في 2004 إلى مقتل 226 ألف شخص في 13 دولة بينهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا.