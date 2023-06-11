اشتباكات بعد انتهاء هدنة قصيرة في العاصمة السودانية

وردت تقارير عن اشتباكات وإطلاق نيران المدفعية في أجزاء من العاصمة السودانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد وقت قصير من انتهاء وقف لإطلاق النار استمر 24 ساعة ساعد في هدنة قصيرة في الصراع المستمر منذ ثمانية أسابيع.

وقال شهود إن الصراع استؤنف عقب انتهاء سريان وقف إطلاق النار في السادسة صباحا (0400 بتوقيت جرينتش) في شمال أم درمان التي تشكل إلى جانب الخرطوم وبحري المجاورتين العاصمة المثلثة حول ملتقى نهر النيل.

وقال سكان إنهم سمعوا قصفا مدفعيا في منطقة شرق النيل في الضواحي الشرقية للعاصمة بينما وردت أنباء عن انفجارات واشتباكات في الخرطوم.

واندلع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.