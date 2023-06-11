رئيس كولومبيا يزور أطفالاً عثر عليهم بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم

زار الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو أربعة أشقاء تمكنوا من النجاة على مدار أربعين يوما في الغابة المطيرة بعد تحطم طائرة خفيفة كانت تقلهم. ويتلقى الأشقاء الأربعة الذين تبالغ أعمارهم، 9 و5 و13 وعاماً واحداً، العلاج في المستشفى العسكري في بوجوتا.

وأعلن بيترو عشية يوم الجمعة العثور عليهم عبر تويتر. وقال وزير الدفاع إيفان فيلاسكيز بعد الزيارة: "الأطفال يتعافون ويتناولون السوائل، لكنهم لا يستطيعون حتى الآن تناول الطعام".

وقال الطبيب العسكري كارلوس رينكون أرانجو إن الأطفال أصيبوا بعدد من الإصابات الطفيفة، ويعانون من سوء التغذية. ولكن في ظل هذه الظروف، فإن حالتهم مقبولة، وفقا لقوله. ونقلت وسائل إعلام محلية عن القوات المسلحة الكولومبية قولها يوم السبت، إنه تم العثور على الأطفال الأربعة على بعد خمسة كيلومترات من موقع التحطم.

وكانت الطائرة التي كانوا يستقلونها، وهي طائرة من طراز سيسنا 206، قد تحطمت في مقاطعة كاكيتا في الأول من مايو الماضي.وتوفيت والدة الأطفال والطيار وأحد زعماء السكان الأصليين في الحادث. ولا يزال أحد الكلاب التي شاركت في عملية إنقاذهم مفقودا. وخلف الكلب، وهو كلب رعي بلجيكي يدعى ويلسون، آثارا مكنت فريق البحث أخيرا من تحديد مكان الصغار. ومع ذلك، فهو لم يعد بعد من الغابة الكثيفة في جنوب كولومبيا. ولا يزال البحث عن ويلسون مستمرا. وقال الرئيس والقوات المسلحة إنهم اعتقدوا أن كلب التعقب العسكري كان مع الأطفال لبعض الوقت بعد رصد آثاره إلى جانب الأطفال الصغار.