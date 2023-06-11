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قتيل وجرحى في إطلاق نار بستوكهولم

ضباط بالشرطة يعملون في موقع الحادثة جنوب ستوكهولم
11 يونيو 2023 08:18

قُتل صبي يبلغ 15 عاما وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بإطلاق نار في وضح النهار السبت في ستوكهولم وفق ما أعلنت الشرطة مشيرة الى أن ظروف الواقعة لم تتضح.

وبعد ساعة على الواقعة اعتُقل رجلان إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية حسب الشرطة.

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وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة بُعيد الساعة 18,00 (16,00 ت غ) وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.
وكان هناك اثنان آخران أيضا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرا بجروحه. ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم لوكالة فرانس برس إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ الخامسة عشرة" مضيفا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.
وكان ثلاثة أشخاص اصيبوا الجمعة ايضا في حوادث منفصلة بمنطقة ستوكهولم.

المصدر: وكالات
ستوكهولم
إطلاق نار
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