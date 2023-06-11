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السعودية: نتوقع موسم حج استثنائياً وآمناً

السعودية: نتوقع موسم حج استثنائياً وآمناً
11 يونيو 2023 05:05

جدة (الاتحاد)
أعرب رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية، عبد الرحمن السديس، أمس، عن تفاؤله بـ«موسم حج استثنائي ومميز وآمن».
جاء ذلك في تصريح متلفز أدلى به السديس، لقناة الإخبارية السعودية، بشأن موسم الحج لعام 2023 الذي تحل مناسكه أواخر يونيو الجاري. وقال السديس: «الاستعدادات كلها تبشر بخير، ومتفائلون بموسم حج استثنائي ومميز آمن وميسّر».​​​​​​​
في السياق، أفادت وكالة الأنباء السعودية، السبت، أن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين رفعت الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة.
وأوضحت الوكالة أن «هذه الخطوة تمّت جرياً على العادة السنوية بارتفاع 3 أمتار وفق الخطة المعتمدة لموسم الحج، فيما تمت تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع».
من جانبه، قال مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة، سلطان القرشي، إن «رفع الجزء السفلي من الكسوة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها». وأشار إلى أن «ما يُقدم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة، ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 متراً».

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