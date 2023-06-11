وزير النقل والموانئ اليمني عبد السلام حميد لـ «الاتحاد»: بدء تفريغ «صافر».. و60 يوماً مدة العملية

عبد الله أبو ضيف (عدن، القاهرة)

أعلن وزير النقل والموانئ اليمني عبد السلام حميد بدء عملية إفراغ خزان النفط العائم «صافر»، مشيراً إلى أن العملية قد تستغرق شهرين، وأن هناك 4 سفن ستصاحب العملية التي ستجنب اليمن كارثة بيئية متوقعة، مؤكداً تقديم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي كافة أشكال الدعم لإنجاح المهمة لما لها من تأثير على البلاد والدول المحيطة، كما أكد تضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة تفريغ الخزان المتهالك خشية أي تعطيل من الحوثيين.

وقال وزير النقل والموانئ اليمني في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن الوزارة واللجنة الوطنية للطوارئ المختصة بمعالجة آثار خزان النفط العائم «صافر» تقدم كل التسهيلات والتعاون المطلوب لإنجاح مهمة الأمم المتحدة في إفراغ الخزان، مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي يوليان الموضوع اهتماماً بالغاً لما له من تأثير على اليمن ودول الجوار وتجنيب العالم كارثة بيئية خطيرة.

وأضاف، أن «الأعمال التي قامت بها الأمم المتحدة كللت بالنجاح بدايةً من التفاوض مع جماعة الحوثي، مروراً بجمع التمويلات الدولية، إلى جانب توفير بديل للخزان المتهالك والذي سيصاحبه 4 سفن كاملة لتفريغ الشحنة بالكامل، الأمر الذي سيجنب اليمن أكبر أزمة بيئية كان من الممكن حدوثها حال استمرار الوضع على ما هو عليه».

وكان البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أعلن في وقت سابق، بدء الفرق الفنية التابعة للأمم المتحدة بعملية إخلاء السفينة «صافر» الراسية قبالة سواحل محافظة الحديدة من أكثر من مليون برميل من النفط كانت تستخدمها جماعة الحوثي للابتزاز.

وأشار الدكتور عبد السلام حميد إلى أنه تم التعاقد مع شركة هولندية لتوفير المعدات واللوجستيات، إلى جانب ما توفره الحكومة اليمنية من خلال أجهزتها ووزراتها المختصة، مشيراً إلى أنه من المتوقع الانتهاء خلال شهرين من هذا الملف الذي كان يؤرق الحكومة والشعب اليمني والدول المحيطة لما لها يشكله من خطر بيئي كبير.

وحسب الأمم المتحدة، فإن السفينة «صافر» تستخدم كمنشأة لتخزين النفط، ولكن لم يتم صيانتها منذ عام 2015، وذلك بعد سيطرة جماعة الحوثي عليها، على الرغم من التحذيرات من أن الناقلة المتهالكة يمكن أن تتسبب في كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وأكد الوزير عبد السلام حميد «تضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة تفريغ السفينة، ونقل حمولتها بأسرع وقت ممكن، منعاً لأي تعطيل قد يحدث من الحوثيين، الأمر الذي من الممكن أن يعيد الجميع لنقطة صفر».