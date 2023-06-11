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إسقاط «مسيّرتين» في مأرب

أرشيفية
11 يونيو 2023 05:05

عدن (الاتحاد)

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أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، أمس، طائرتين من دون طيار «مسيّرتين» أطلقتهما جماعة الحوثي غرب محافظة مأرب.  وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان، إن «دفاعات الجيش أسقطت الطائرتين أثناء محاولتهما التحليق فوق مواقع عسكرية غرب محافظة مأرب». وأشار البيان إلى أن «دفاعات الجيش تمكنت من رصد الطائرتين المسيّرتين، وسرعان ما تم التعامل معهما وإسقاطهما».
وفي سياق متصل، أحبط الجيش اليمني محاولة تسلل للحوثيين باتجاه مواقعه في شمال غرب وغرب محافظة تعز.
وقال مصدر ميداني، إن «قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل حوثية في محيط الدفاع الجوي، شمالي غرب مدينة تعز».
بالتزامن، أحبط الجيش محاولة تسلل حوثية باتجاه مواقعه في منطقة «الكدمة»، التابعة لمديرية «مقبنة»، في الريف الغربي لمحافظة تعز.

مأرب
اليمن
الجيش اليمني
الحوثيون
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