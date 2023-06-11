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ابن مبارك: الحوثي مستمر في رفض دعوات السلام والحوار

ابن مبارك: الحوثي مستمر في رفض دعوات السلام والحوار
11 يونيو 2023 05:05

عدن (الاتحاد)

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أكدت الحكومة اليمنية، استمرار جماعة الحوثي في التعامل بسلبية مع دعوات إحلال السلام، ورفضها الحوار، وعدم استجابتها لدعوات تسوية الصراع، وإنهاء الانقلاب سلمياً. وبحث وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، في عدن، مع السفير السويسري، توماس أورتلي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات السياسية في اليمن، والجهود المبذولة لتحقيق السلام. وتطرق اللقاء، إلى الجهود التي تبذلها سويسرا في الجانب الإنساني للتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية الناتجة عن الانقلاب الحوثي، والدور السياسي الذي يمكن أن تلعبه في اليمن بعد شغلها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن.
وأشار بن مبارك إلى استمرار الحوثيين في التعامل بسلبية مع دعوات إحلال السلام، ورفضهم الحوار، وعدم استجابتهم لدعوات تسوية الصراع، وإنهاء الانقلاب سلمياً.
وفي سياق متصل، استعرض وزير الخارجية اليمني، أمس، خلال استقباله وزيرة الخارجية النرويجية، أنيكن هوتفيلدت، الإنجازات التي تحققت في تنفيذ الخطة الوطنية للمرأة والأمن والسلام، واستمرار الحكومة النرويجية في دعم الخطة لتحقيق أهدافها. وأكدت الوزيرة النرويجية وقوف بلادها إلى جانب اليمن، ومواصلة دعمها لمساعي السلام ولجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج لاستئناف العملية السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن الوزيرة هوتفيلدت زارت أمس، مخيم «عنيزة» للنازحين في محافظة لحج.

الحوثيون
اليمن
احمد عوض بن مبارك
سويسرا
مجلس الأمن الدولي
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