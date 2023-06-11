موسكو: غير راضين عن «اتفاقية الحبوب» عبر البحر الأسود

جنيف (وكالات)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أمس، أن بلاده لا تزال غير راضية عن كيفية تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وذلك بعد يوم من الاجتماع مع كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة، حسبما نقلت وكالة تاس للأنباء.

وقال فيرشينين: «لا يمكن أن نكون راضين عن كيفية تنفيذ الاتفاق، ما زالت هناك عوائق أمام صادراتنا».

ولا تخضع صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية، لكن موسكو تقول إن القيود المفروضة على أنظمة الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقاً أمام التصدير.

في السياق، أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية ساعدت في تعزيز صادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة حيث سهلت تدفق السفن بانتظام على موانئها وخفض أسعار الشحن والتأمين.

واجتمعت ريبيكا جرينسبان كبيرة مسؤولي التجارة بالأمم المتحدة مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين في جنيف أمس الأول، في الوقت الذي تهدد فيه موسكو بالانسحاب من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للأغذية والأسمدة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن «الأشهر الماضية أظهرت تقدماً ملموساً» في تعزيز الصادرات الروسية لكنه أضاف «ما زالت هناك بعض التحديات لكننا لن ندخر وسعاً للتغلب على كل العقبات المتبقية».

وقال دوجاريك، إن مسؤولي الأمم المتحدة سيواصلون التركيز في الأسابيع المقبلة على محاولة تعزيز صادرات الأغذية والأسمدة الروسية قبل 17 يوليو.