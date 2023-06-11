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«الناتو» يبحث مع الاتحاد الأفريقي التحديات الأمنية

«الناتو» يبحث مع الاتحاد الأفريقي التحديات الأمنية
11 يونيو 2023 05:05

بروكسل (وكالات)

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بحث وفد من حلف شمال الأطلسي «ناتو» مع مسؤولين من الاتحاد الأفريقي عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك من بينها البيئة الأمنية العالمية والتحديات الأمنية والتعاون المستمر بين المنظمتين. 
وذكر «الناتو» في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس، أن ذلك جاء في إطار الجولة الثامنة من المحادثات العسكرية بين الجانبين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي عقدت في السابع من الشهر الجاري، إذ ترأس وفد «الناتو» مدير قسم الأمن التعاوني للحلف في هيئة الأركان العسكرية الدولية الفريق فرانشيسكو دييلا. 
وأضاف أن القائم بأعمال رئيس قسم عمليات دعم السلام بمفوضية الاتحاد الأفريقي زينورين الغالي افتتح المحادثات التي تطرقت أيضا لسبل دعم «الناتو» للقوات الاحتياطية الأفريقية والتعليم والتدريبات العسكرية. 
وأشار البيان الى أن الغالي سلط الضوء على أهمية تنسيق محادثات الأركان العسكرية وضرورة مواصلة تعزيز الشراكة بين المنظمتين من خلال بذل المزيد من الجهود المشتركة. وبدوره أكد دييلا أن «هذه المحادثات تعد دليلاً ملموساً على التزام الجانبين بمعالجة المخاوف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في المنطقة».

حلف شمال الأطلسي
الناتو
الاتحاد الأفريقي
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