المديرة التنفيذية لـ«النيباد» لـ «الاتحاد»: أزمة السودان تؤثر على تنمية واستقرار أفريقيا

شعبان بلال (الخرطوم، القاهرة)

طالبت المديرة التنفيذية للوكالة الأفريقية للتنمية «النيباد» ناردوس بيكيلي، بضرورة وقف إطلاق النار في السودان لحماية المدنيين، مشيرةً إلى أن الاتحاد الأفريقي يتخذ خطوات ملموسة لإنهاء الأزمة.

ووصفت بيكيلي، في تصريحات لـ«الاتحاد» ما يحدث في السودان بأنه «مؤسف جداً»، ويؤثر على برامج التنمية والاستقرار، مشيرةً إلى أن هدف الوكالة الإفريقية للتنمية التأكد من وصول برامج التنمية إلى مكانها الصحيح وتنفيذها للوصول إلى السلام وحل النزاعات التي تؤثر وتعرقل التنمية.

وأشارت إلى أن «الوكالة تعمل على دعم الشعب السوداني والنازحين واللاجئين، ودورها حيوي في تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، ودعم برامج بناء السلام، وإعادة الإعمار والتنمية التي تؤدي بشكل مباشر إلى مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية، وتلعب دوراً مهماً في الوقاية من الأزمات قبل نشوبها».

وأوضحت المسؤولة الأفريقية، أن الاتحاد الأفريقي أطلق كيانات مختلفة لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين، وأن العمل مستمر على تجنب الصراعات في دول القارة لحماية الشعوب من تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وتابعت بيكيلي: «لا يمكن أن نعزل الصراع في السودان عن الصراعات الموجودة في أماكن أخرى بمنطقة الساحل، والتي تلقي بظلالها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد والقطاعات الأخرى»، مطالبة بضرورة إيجاد حلول وآليات غير تقليدية لحل الأزمات من جذورها وبناء مؤسسات وأنظمة بطرق مستدامة، والتعاون لمواجهة التحديات عن طريق العمل الجماعي، واتخاذ قرارات المستقبل.

واعتبرت المديرة التنفيذية للوكالة الأفريقية للتنمية أن الصراعات التي تشهدها الدول الأفريقية، خاصة السودان تؤثر على خطط الاتحاد الأفريقي في التنمية، وتنفيذ استراتيجيته 2063، مؤكدةً أنه لا بد من إيجاد آليات مبتكرة لدعم وتمويل مشروعات التنمية عقب النزاعات وليس فقط الشق الإنساني.

وحول تداعيات تغير المناخ على برامج التنمية، كشفت بيكيلي عن أن هذه الظاهرة لها تأثيرات خطيرة على أفريقيا التي تعد أكثر المناطق معاناة من التغير المناخي، خاصة مع زيارة حدتها خلال السنوات الأخيرة.