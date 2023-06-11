العراقيون يستذكرون ضحايا «سبايكر»

هدى جاسم (بغداد)

أحيا العراقيون، أمس، الذكرى السنوية التاسعة لمجزرة «سبايكر» التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق مئات العناصر الأمنية والعسكرية، إبان سيطرته على مناطق شاسعة من العراق.

وأُقيم الحفل في موقع ارتكاب المجزرة على ضفاف نهر دجلة في منطقة القصور الرئاسية بمدينة تكريت التابعة لمحافظة صلاح الدين.

وحضر الحفل التأبيني العشرات من أسر الضحايا، إلى جانب بعض النواب والمسؤولين الحكوميين، وممثلين عن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش».

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي أعدم رمياً بالرصاص نحو 1700 جندي في قاعدة عسكرية معروفة باسم «سبايكر» عند سيطرته على المنطقة في يونيو عام 2014.

وتعتبر تلك الجريمة واحدة من أسوأ أعمال القتل الجماعي خلال حقبة التنظيم، حيث قام بقتلهم ودفن بعضهم أحياء. وأكد وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي، المضي قدماً بالقضاء على كل الخلايا النائمة لتنظيم «داعش».

وقال العباسي: «نجدد عهدنا ووعدنا لأبناء العراق من شماله حتى أقصى جنوبه، أننا ماضون قدماً في حماية أرض العراق وشعبه من أي اعتداء». وأضاف: «بعد تحرير الموصل من براثن الإرهاب، نؤكد سعينا في القضاء على كل الخلايا النائمة وبقايا العصابات الإرهابية وسنتعقبها أينما وجدت، حتى لا يكون لها أي موطئ قدم في أرض الحضارات».

وفي السياق، أكد فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب «داعش» (يونيتاد)، أن «جريمة سبايكر تمثل أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة». وقالت ممثل الفريق، كنكا موريس، في كلمة خلال الحفل التأبيني، إن «فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة يجري تحقيقاته بشأن هذه الجريمة التي تعد من أكبر عمليات القتل الجماعي الموثقة».

وأضافت موريس، أن «الفريق سيقوم بالعمل على جلب الجناة، وتقديمهم إلى العدالة، إذ عمل منذ تشكيله على الإطاحة بالجناة».

وأكدت أن «المجتمع الدولي وبموجب القانون الدولي يعد هذه الجرائم من أكبر الجرائم المرتكبة، ومن خلال جمع الأدلة ستتم محاسبة مرتكبي هذه الجريمة وفق المعايير الدولية حتى ولو بعد عقود».

ولفتت إلى أن «الفريق يعمل مع السلطات العراقية لتسليط الضوء على هذه الجرائم والكشف عن مرتكبيها، وتقديم نتائج التحقيق إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن هذه الجريمة».

بدوره، قال رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي في تغريدة عبر «تويتر»: «اليوم ذكرى الجرح الوطني الأكبر والأخطر، ذكرى سقوط الموصل بيد داعش الإرهاب والهمجية».

وأضاف: «لم يكن سقوط الموصل إلا نتيجة لمخططات الأعداء، ونتيجة الفساد ولسوء الإدارة والطائفية والكراهية». كما أعلن رئيس لجنة تخليد مجزرة «سبايكر» معين الكاظمي، أمس، صدور أكثر من 400 مذكرة قبض بحق متهمين بالضلوع في تنفيذ المجزرة فارين من قبضة العدالة.