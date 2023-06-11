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مقتل 7 إرهابيين هاجموا مطعماً في مقديشو

مقتل 7 إرهابيين هاجموا مطعماً في مقديشو
11 يونيو 2023 05:05

مقديشو (الاتحاد)

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أعلنت الشرطة الصومالية، أمس، مقتل 16 شخصاً بينهم 7 مسلحين في الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر من حركة «الشباب» على مطعم شمالي العاصمة مقديشو.
وأفادت الشرطة في بيان، أن «الهجوم الإرهابي الذي عقبته مواجهات عنيفة، الجمعة، أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم 6 مدنيين و3 من القوات الحكومية، إلى جانب 7 من عناصر حركة الشباب التي نفذت الهجوم».
وأضافت الشرطة، أن «قواتها تمكنت خلال العملية الأمنية التي انتهت في وقت متأخر من ليل الجمعة - السبت، من إجلاء 85 مدنياً كانوا عالقين في المطعم خلال الهجوم».
وأكدت الشرطة، أن «المطعم الذي تعرض للهجوم، شعبي، وكان فيه مدينون ما يدل على أن المهاجمين يستهدفون المدنيين بشكل متعمد»، وفق البيان.
وفي وقت سابق، أمس، أعلن التلفزيون الصومالي إنهاء الهجوم الإرهابي الذي حصل في مطعم مطل على ساحل «ليدو» شمالي مقديشو، فيما أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.
وأمس الأول، قال مصدر أمني، إن تفجيرين استهدفا مطعم «بيرول بيج»، يُعتقد أنه نفذهما انتحاريان فجّرا نفسيهما عند مدخل المطعم.

مقديشو
الصومال
الشرطة الصومالية
حركة الشباب
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