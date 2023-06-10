في ظاهرة غامضة.. اختفاء آلاف النساء في البيرو

أفاد مكتب أمين المظالم في البيرو، اليوم السبت، بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام الجاري وأبريل الماضي.

في تقرير للمكتب بعنوان «ماذا حدث لهن؟»، جاء أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء.

وأوضح التقرير أنه تم العثور على 1902 امرأة فقط وما زالت 1504 نساء مفقودات.

وقالت إيزابيل أورتيز، نائبة أمين المظالم، إن «الوضع في ما يتعلق بحالات الاختفاء في البيرو يُصنف أنه حالة خطر داهم».

وأضافت أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً في الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.

في العام 2022، أبلغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة، معظمهن من الفتيات والمراهقات، وهو رقم أقل بنسبة 9.7% مما كان عليه عام 2021.

ووفق منظمات غير حكومية نسوية، لا يجري تحقيق في العديد من حالات الاحتفاء بسبب الاعتقاد أن النساء هربن بمحض إرادتهن.