الأحد 11 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

في ظاهرة غامضة.. اختفاء آلاف النساء في البيرو

نساء مختفيات في البيرو
10 يونيو 2023 23:59

أفاد مكتب أمين المظالم في البيرو، اليوم السبت، بأنه تم الإبلاغ عن اختفاء أكثر من 3400 امرأة بين مطلع العام الجاري وأبريل الماضي.
في تقرير للمكتب بعنوان «ماذا حدث لهن؟»، جاء أن الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 شهدت تقديم 3406 شكاوى بشأن اختفاء نساء.
وأوضح التقرير أنه تم العثور على 1902 امرأة فقط وما زالت 1504 نساء مفقودات.
وقالت إيزابيل أورتيز، نائبة أمين المظالم، إن «الوضع في ما يتعلق بحالات الاختفاء في البيرو يُصنف أنه حالة خطر داهم».
وأضافت أن هذه الظاهرة تتكرر سنوياً في الدولة الواقعة في جبال الأنديز والتي يبلغ عدد سكانها 33 مليون نسمة.
في العام 2022، أبلغ عن فقدان أكثر من 5380 امرأة، معظمهن من الفتيات والمراهقات، وهو رقم أقل بنسبة 9.7% مما كان عليه عام 2021.
ووفق منظمات غير حكومية نسوية، لا يجري تحقيق في العديد من حالات الاحتفاء بسبب الاعتقاد أن النساء هربن بمحض إرادتهن.

المصدر: آ ف ب
البيرو
اختفاء
نساء
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
الرياضي
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
اليوم 01:25
جندي كولومبي مع كلب إنقاذ أثناء البحث عن الأطفال
دنيا
أثر كلب يقود إلى أطفال بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم
اليوم 00:52
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
الرياضي
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
اليوم 00:15
شراكة تتقدم
شراكة تتقدم
اليوم 00:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©