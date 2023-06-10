بوتين يحمّل أوكرانيا مسؤولية الأزمة الحالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «المأساة الحالية» في أوكرانيا تعود إلى الأحداث السابقة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن مسؤولية ما يحدث تقع على عاتق كييف.

وأوضح بوتين، في رده على أسئلة الصحفيين «أريد أن أشير إلى أن هذه المأساة تعود إلى الأحداث التي وقعت في السنوات السابقة، والمسؤولية عنها تقع بالكامل على عاتق نظام كييف»، وفقاً لما نقلته قناة «آر تي» الروسية.

وبدأت روسيا في فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيقدم لأوكرانيا «حزمة قوية من الدعم السياسي والمادي» خلال القمة القادمة المزمع عقدها في مدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا في الفترة ما بين 11 و 12 يوليو المقبل.

من جهتها، حذّرت وزارة الخارجية الروسية من إمداد دول حلف «الناتو» لأوكرانيا بالأسلحة «لعبا بالنار»، وقالت إنه تحريض يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.