ترامب يلقي خطاباً لأول مرة بعد توجيه اتهامات إليه

توجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لمناصريه، اليوم السبت، للمرة الأولى بعد توجيه لائحة اتهامات إليه.

وتعهد ترامب «بهزيمة (الرئيس الأميركي جو) بايدن»، مضيفا «لن أتوقف عن الدفاع عن الشعب الأميركي».

وتتضمن لائحة الاتهام، التي نشرت أمس الجمعة، 37 تهمة بينها «الاحتفاظ غير القانوني بمعلومات تتعلق بالأمن القومي» و«عرقلة عمل القضاء» وتقديم «شهادة زور».

مع هذه الاتهامات الفدرالية له على خلفية احتفاظه بوثائق حكومية، يضع الرئيس الجمهوري السابق البلد أمام احتمال دخول مرشح فائز البيت الأبيض، وهو لا يزال يواجه اتهامات، أو إدارة الحكومة من السجن.

ويواجه ترامب تحقيقاً فدرالياً آخر لدوره في أحداث اقتحام الكونجرس في السادس من يناير 2021 وتتوقع تقارير إعلامية أن توجه له اتهامات بالابتزاز والتآمر في ولاية جورجيا على خلفية محاولة قلب نتائج الانتخابات هناك.

وقال ترامب «التهم الموجهة لي لن تمنعني من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض»، متعهداً بـ«جعل الولايات المتحدة عظيمة مجدداً».

وأكد الرئيس السابق أنه سيكسب المعركة الانتخابية المقبلة بأرقام كبيرة، موضحا «الديمقراطيون تجسسوا على حملتي الانتخابية».

وأضاف «الاتهامات الموجهة لي رفعت من شعبيتي بنسبة كبيرة».

سيتحدث ترامب في مؤتمرَين للجمهوريين في ولايتَي جورجيا وكارولاينا الشمالية. يأتي الحدثان قبل أيام من مثوله المفترض أمام محكمة في ميامي الثلاثاء في الجلسة الأولى في القضية.

وبحسب لائحة الاتهام، تضمنت الوثائق التي أخذها ترامب «معلومات تتعلق بالقدرات الدفاعية للولايات المتحدة ولدول أجنبية، وبالبرامج النووية الأميركية». كما تتعلق تلك المعلومات بـ«نقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري»، وكذلك «خطط رد محتمل على هجوم أجنبي».

ويعاقب على التهم، التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً لكل منها.

وعلق ترامب على شبكته «تروث سوشال» الخاصة به «هذه لم تعد أميركا!»، مؤكداً أنه «لم يكن لديه يوما أي شيء يخفيه».