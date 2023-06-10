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وزيرة خارجية ألمانيا تعلّق على تعديل اللجوء في أوروبا

أنالينا بيربوك
10 يونيو 2023 23:20

وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موافقة الحكومة الألمانية على اتفاقية اللجوء في الاتحاد الأوروبي بأنه أحد أصعب قراراتها.
وقالت الوزيرة، اليوم السبت، في المؤتمر الثامن والثلاثين للكنيسة الإنجيلية الألمانية في نورنبيرج إنه "كان بالتأكيد أحد أصعب الأيام السياسية، بالنسبة لها لأنها اتخذت مثل هذا القرار".
وأضافت أنها سألت نفسها: "كيف أجعل الوضع الراهن، أي الواقع الحقيقي، أفضل؟". وقالت إن الهدف يتمثل في "أن نجعل معاملة المزيد من الناس معاملة إنسانية".
وأردفت أنه لسوء الحظ أن يتضمن هذا "قبول الحقيقة المرة، وهي أن الأمر أسوأ بالنسبة للبعض".
وتنص خطة الإصلاح بعيدة المدى لنظام اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، والتي تم الاتفاق عليها بدعم من الحكومة الألمانية، على العديد من الإضافات للتشديد والحد من الهجرة غير الشرعية.
وتتضمن الخطة على وجه الخصوص، التعامل بحزم أكبر مع الأشخاص القادمين من بلدان تعتبر آمنة نسبيا.
وفي المستقبل، سيتم إيواء المهاجرين بعد عبورهم الحدود في مراكز استقبال تخضع لرقابة صارمة.

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