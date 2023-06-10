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21 قتيلاً جراء أمطار غزيرة في باكستان

هطول أمطار قوية على مدينة لاهور الباكستانية
10 يونيو 2023 23:20

قال مسؤولون باكستانيون، اليوم السبت، إن 21 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية أحدثت دماراً في شمال غرب باكستان.
وأصيب نحو 80 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، جراء انهيار الأسقف والجدران في أجزاء من إقليم خيبر باختونخوا.
وأبلغ عن الوفيات والدمار في مناطق كرك وبانو ولاكي مروات في الإقليم، حسبما قال تيمور علي، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث في الإقليم، وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات.
وقال مدير عام «منظمة الإنقاذ 1122»، في بيان، إن عملية الإغاثة جارية في المناطق المتضررة، ويجري نقل المصابين إلى المستشفيات.
وفي الشهر الماضي، قتل نحو عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال بسبب انهيار جليدي خلال تساقط الثلوج بشكل غير عادي خلال فصل الصيف.

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المصدر: د ب أ
أمطار غزيرة
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