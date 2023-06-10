رئيس جنوب أفريقيا يطلع نظيره الصيني على مساع لحل أزمة أوكرانيا

أطلع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا نظيره الصيني شي جينبينغ على مهمة مقبلة سيقوم بها قادة أفارقة في روسيا وأوكرانيا من أجل محاولة التوصل إلى سلام، بحسب ما أعلنت بريتوريا السبت.

وكان رامابوزا أعلن الشهر الماضي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافقا على استقبال بعثة مؤلفة من ستة قادة أفارقة هذا الشهر. وباتت جاهزة للسفر في منتصف يونيو الجاري.

وقالت الرئاسة، في بيان، إن رامابوزا "أطلع" شي جينبينغ على الخطة. ولم يحدد مكتبه متى تشاور الرئيسان، ولكن البيان ذكر أن الرئيس الصيني "أشاد بمبادرة القارة الأفريقية وأقر بتأثير الصراع على حياة البشر والأمن الغذائي في أفريقيا".

كما تضررت البلدان الأفريقية بشدة من ارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة في أوكرانيا، البلد الرئيسي المصدر للقمح والمنتجات الزراعية الأخرى، وبسبب تأثير الأزمة على التجارة العالمية على نطاق أوسع.

وسيضم الوفد رؤساء مصر وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وأوغندا وزامبيا.