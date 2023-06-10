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مقتل ثلاثة مسلحين خلال هجوم في النيجر

عناصر من جيش النيجر (أرشيفية)
10 يونيو 2023 20:20

أعلن جيش النيجر، اليوم السبت، أنه قتل ثلاثة مهاجمين خلال هجوم شنه رجال "مدججون بالسلاح" على مواقعه قرب منجم للذهب، في منطقة صحراوية في أرليت (شمال).
وأورد بيان لهيئة أركان جيش النيجر أن الموقع العسكري، الذي هوجم "الجمعة قرابة الساعة 17,00 ت غ من جانب عدو مدجج بالسلاح" كان يستقل ثماني آليات، يقع في "تشيباراكاتن" حيث يعمل آلاف الأشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.
وأضاف البيان أن "رد الفعل القوي" للجنود النيجريين أتاح "صد" المهاجمين الذين "فروا" تاركين ثلاث جثث في المكان.
وأكد الجيش أنه صادر من المهاجمين أربع آليات وبندقية رشاشة عيار 12,7 ملم وقذائف عدة وذخائر مختلفة، من دون أن يحدد هوياتهم.
ولفت البيان إلى تضرر آلية للجيش خلال المعارك.
ومنتصف أبريل، قتل خمسة جنود نيجريين بأيدي "مسلحين" فيما كانوا يرافقون قافلة لعمال مناجم الذهب غادرت موقع تشيباراكاتن للتو.

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المصدر: آ ف ب
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