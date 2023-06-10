روسيا تعلن صد هجمات أوكرانية على جبهات عدة

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية واصلت محاولات "فاشلة" على مدى الساعات الأربع والعشرين المنصرمة لشن هجمات في جنوبي منطقة دونيتسك وفي منطقة زابوريجيا، بالإضافة إلى هجوم على المنطقة التي تقع بها مدينة باخموت شرق البلاد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن القوات الأوكرانية بدأت هجومها المضاد المتوقع في قتال محتدم في أوكرانيا، لكن كل محاولاتها للتقدم باءت بالفشل وخلفت أعدادا ضخمة من القتلى والمصابين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا. لكنه رفض القول ما إذا كان يقصد بدء الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.

بدوره، قال متحدث عسكري، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقدمت، في إطار هجوم مضاد، مسافة تصل إلى 1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، أمس الجمعة.

وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، رداً على سؤال عن القتال بالقرب من باخموت: «نحاول شن ضربات، نقوم بهجوم مضاد. نجحنا في التقدم بما يصل إلى 1400 متر في عدة مواقع من الجبهة».