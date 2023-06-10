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هل بدأ هجوم أوكرانيا المضاد المرتقب منذ أشهر؟

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
10 يونيو 2023 18:37

تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، لأول مرة عن «عمليات هجومية مضادة» للجيش الأوكراني على الجبهة. لكنه رفض القول ما إذا كان يقصد بدء الهجوم الكبير الذي تعد له هيئة الأركان في كييف منذ أشهر.
وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي «حصلت عمليات هجومية مضادة ودفاعية في أوكرانيا، ولن أتحدث عنها بالتفصيل».
وأضاف «يجب أن نثق بجنودنا وأنا أثق بهم».
تأتي هذه التصريحات بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد الكبير الهادف إلى صدّ الجيش الروسي بدأ.
وأعلن الجيش الروسي حدوث هجمات واسعة النطاق منذ ستة أيام خصوصاً على الجبهة الجنوبية.
لكن بوتين أكد أنّ القوات الأوكرانية لم تتمكن من «تحقيق أهدافها» خلال الهجمات وتكبدت خسائر فادحة.
إلأ أن السلطات الأوكرانية ما تزال تلتزم استراتيجية تقوم على الغموض والصمت حيال الهجوم المضاد.
ويعتقد العديد من المراقبين، بما في ذلك معهد دراسات الحرب الأميركي، أنّ «الهجوم الأوكراني المضاد بدأ».
كانت قناة «إن.بي.سي نيوز» التلفزيونية نقلت، الخميس، عن ضابط كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية، قولهما إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد على روسيا.

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المصدر: وكالات
هجوم مضاد
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
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