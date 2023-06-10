الأحد 11 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الهند تعلن التأهب وسط تحذير من إعصار «بيبارجوي»

موجة عالية جراء إعصار (أرشيفية)
10 يونيو 2023 18:00

أعلنت السلطات حالة التأهب في ولايات جوجارات ومهاراشترا وجوا غرب الهند ومناطق ساحلية أخرى بعد أن حذر خبراء الأرصاد من تزايد قوة إعصار فوق بحر العرب خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة.
وطلبت السلطات من مناطق الصيد وقف عملياتها لخمسة أيام مقبلة في شرق ووسط بحر العرب وفي منطقتي ساوراسترا وكوتش، قبل وصول الإعصار «بيبارجوي».
وقالت دائرة الأرصاد الهندية، التي صنفت بيبارجوي «عاصفة شديدة جدا»، الساعة 0300 بتوقيت جرينتش اليوم السبت، إن الإعصار يبعد نحو 620 كيلومتراً إلى الغرب والجنوب الغربي من العاصمة الاقتصادية مومباي.
وأضافت الدائرة، في بيان «من المرجح جداً أن تزداد قوته بشكل أكبر ويتحرك صوب الشمال والشمال الشرقي تدريجياً خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة».
ونشرت فرق من القوة الوطنية للاستجابة للكوارث وقوة الاستجابة للكوارث بولاية جوجارات في المناطق التي يحتمل أن تتأثر بالإعصار.
وأزيلت الهياكل غير المستقرة، مثل اللافتات، وتأهبت إدارة الكهرباء لانقطاع التيار.

أخبار ذات صلة
استمرار قوة الإعصار "بيبرجوي" خلال الساعات الـ 24 المقبلة
استئناف حركة القطارات في موقع كارثة الاصطدام في الهند
المصدر: وكالات
إعصار
الهند
حالة التأهب
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
الرياضي
مانشستر سيتي «ملك أوروبا»
اليوم 01:25
جندي كولومبي مع كلب إنقاذ أثناء البحث عن الأطفال
دنيا
أثر كلب يقود إلى أطفال بعد 40 يوماً من تحطم طائرتهم
اليوم 00:52
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
الرياضي
الدوري العالمي للبادل يختتم منافساته اليوم
اليوم 00:15
شراكة تتقدم
شراكة تتقدم
اليوم 00:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©