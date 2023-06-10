كندا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم السبت، أن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.

وقال ترودو، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كندا ستشارك في جهد متعدد الجنسيات لتدريب طيارين مقاتلين أوكرانيين.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، الذي وصل إلى كييف اليوم في زيارة مفاجئة، عن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 500 مليون دولار كندي (375 مليون دولار أميركي).

وقال ترودو أيضاً، إن كندا احتجزت طائرة شحن روسية من طراز أنتونوف هبطت بها العام الماضي، وبدأت في عملية نقل الطائرة لأوكرانيا.

وأجرى ترودو مباحثات مع الرئيس الأوكراني وغيره من كبار المسؤولين.

في موقع تذكاري في وسط العاصمة كييف، قدم ترودو التحية لأرواح الجنود الأوكرانيين الذين قُتلوا.

ورافقت ترودو، في زيارة اليوم، كريستيا فريلاند نائبة رئيس الوزراء الكندية ذات الأصول الأوكرانية.

تقدم كندا، البلد العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا لمواجهة الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022، وتستضيف واحدة من أكبر الجاليات الأوكرانية في العالم.

كان ترودو قد زار أوكرانيا سابقا في مايو 2022، عندما أعاد فتح سفارة كندا بعد أشهر من بداية الأزمة.