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أوكرانيا تعلن تحقيق مكاسب قرب باخموت

جنود أوكرانيون على متن ناقلة جند في جبهة القتال قرب باخموت
10 يونيو 2023 16:26

قال متحدث عسكري، اليوم السبت، إن القوات الأوكرانية تقدمت، في إطار هجوم مضاد، مسافة تصل إلى 1400 متر في عدد من المواقع بالخطوط الأمامية بالقرب من مدينة باخموت شرق البلاد، أمس الجمعة.
وهذا التقدم هو الأحدث في سلسلة مكاسب مماثلة أعلنت كييف عنها في الأيام الماضية بالقرب من باخموت، والتي قالت روسيا إنها سيطرت عليها بالكامل الشهر الماضي.
وقال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية، رداً على سؤال عن القتال بالقرب من باخموت: «نحاول شن ضربات، نقوم بهجوم مضاد. نجحنا في التقدم بما يصل إلى 1400 متر في عدة مواقع من الجبهة».
وأضاف شيريفاتي، في تصريحات نقلها التلفزيون، أن القوات الروسية نفسها كانت تحاول شن هجوم مضاد، لكنها لم تنجح.
وأردف أن القوات الأوكرانية كبدت القوات الروسية خسائر فادحة ودمرت معدات عسكرية في المنطقة.
وأعلن كل من موسكو وكييف أن قتالاً عنيفاً دار في أوكرانيا أمس الجمعة، وتحدث مدونون عن رؤيتهم لمدرعات لأول مرة في مؤشر على احتمال أن يكون الهجوم المضاد الأوكراني المرتقب منذ فترة طويلة قد بدأ.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، أن الهجوم الأوكراني المضاد بدأ لكنه لم يحقق أهدافه.
وقالت روسيا، التي أقامت تحصينات واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها في شرق وجنوب أوكرانيا، الأسبوع الماضي إن كييف حاولت جاهدة اختراق الخطوط الروسية لكنها فشلت.

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المصدر: رويترز
باخموت
معارك
هجوم مضاد
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