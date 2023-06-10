إجلاء الآلاف من منطقة بركان "مايون" في الفلبين

ذكر المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين، أنه تم بالفعل إجلاء حوالي عشرة آلاف ساكن، في إقليم "ألباي"، مع استمرار بركان "مايون" في تهديد المواطنين، بإطلاق حمم بركانية وانفجارات متوسطة القوة، وسط إنذار من المستوى الثالث.

وقالت صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم السبت إن البركان تسبب في انهيار للصخور وزلازل، في الساعات الـ24 الماضية، مع توهج فوهة مرئي، هذا بعد إعلان حالة طوارئ، في إقليم "ألباي" بأكمله في المنطقة الخامسة.

وأضاف المجلس اليوم السبت أن "إجمالي 2638 أسرة أو 9314 شخصا تضرروا". ومن بين هؤلاء، الذين يواجهون حالة كوارث، 18 مدينة أو بلدية، في إقليم "ألباي"، مما يسمح لحكوماتهم الإقليمية باستخدام أموال مخصصة للتعامل السريع مع الكوارث وكان علماء البراكين من المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل قد حذروا بالفعل المواطنين من احتمال حدوث انهيارات صخرية وانهيارات أرضية وانهيارات جليدية وتدفقات للحمم البركانية، حيث اشتدت اضطرابات الصخور المنصهرة بسبب بركان "مايون".