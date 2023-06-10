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هدوء في السودان مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة

هدوء في السودان مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة
10 يونيو 2023 13:05

ساد الهدوء نسبياً في العاصمة السودانية الخرطوم صباح اليوم السبت مع دخول هدنة مدتها 24 ساعة توسطت فيها السعودية والولايات المتحدة الأميركية حيز التنفيذ، والتي تتيح وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ بدء النزاع في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أبرم الجانبان اتفاقات لوقف إطلاق النار، سرعان ما كان يتمّ خرقها.

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وأعلنت الرياض وواشنطن موافقة الجانبين على «اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح اليوم 10 يونيو 2023» (الرابعة فجراً ت غ)، وفقاً للخارجية السعودية.

المصدر: وكالات
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع
السودان
الخرطوم
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