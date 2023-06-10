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زلزال قوي يضرب تايوان

مقياس زلزال
10 يونيو 2023 11:49

ذكر مكتب الأرصاد الجوية المركزي التايواني أن سلسلة من الزلازل ضربت تايوان، بلغت ذروتها بزلزال قوته 5.3 درجة ، وقع مركزه في مقاطعة "بينجتونج" جنوب تايوان اليوم السبت.

وقالت صحيفة "تايوان نيوز" اليوم أن الزلزال الأكثر قوة، وقع في الساعة الواحدة و31 بعد ظهر اليوم ، في بلدة "سانديمين" ، على بعد 28.8 كيلومتر شمال شرق مقر الحكومة المحلية لمقاطعة "بينجتونج"، ووقع مركز الزلزال على بعد 10.3 كيلومتر تحت الأرض. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا حتى الآن جراء الزلازل.

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وكان زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب تايوان في 11 فبراير الماضي. وذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان على عمق 32 كيلومتراً تحت سطح الأرض، عند التقاء خط عرض 23.38 درجة شمالا وخط طول 121.66 درجة غربا. ووقع زلزال آخر بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل شرق تايوان في 15 ديسمبر الماضي.

المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
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