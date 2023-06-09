حرائق الغابات في كندا تلتهم ملايين الهكتارات

انتشرت حرائق الغابات في مقاطعة "بريتش كولومبيا" بغرب كندا، الجمعة، بينما قالت مقاطعة كيبيك في الشرق إنها ستبدأ جهودا للسيطرة على الحرائق التي تسببت في انتشار سحب الدخان عبر مدن أميركا الشمالية.

وجاء في بيانات للمركز الكندي لحرائق الغابات أن كندا تشهد أسوأ بداية لموسم حرائق الغابات التي بلغ عددها 2392 حريقًا حتى الآن هذا العام والتي التهمت 4.4 مليون هكتار (أكثر من عشرة ملايين فدان) فيما يقرب من 15 مثلا للمتوسط ​​السنوي خلال العقد الماضي.

وقال المركز إن هناك 427 حريقا نشطا، منها 232 خارج نطاق السيطرة.

وفي كيبيك، قالت مايتي بلانشيت فيزينا، وزيرة الغابات في المقاطعة الواقعة في شرق البلاد، إنه مع وصول موارد إضافية، ستكون السلطات أكثر قدرة على السيطرة على الحرائق. ووصل مئات من رجال الإطفاء من جميع أنحاء العالم إلى كندا.

وقالت فيزينا، في إفادة صحفية "انتهت مرحلة العدو السريع، نحن الآن في مرحلة الماراثون. لذا، في الأيام والأسابيع المقبلة سنعمل على احتواء الحرائق النشطة للسيطرة عليها وإخمادها في نهاية المطاف".

وقالت السلطات الاتحادية هذا الأسبوع إنها قلقه من الخطر المحتمل للحرائق على البنية التحتية الحيوية.

وعلى الرغم من اعتياد حرائق الغابات في كندا، لكن من غير المعتاد اشتعال الحرائق في الشرق والغرب في وقت واحد، مما يستنزف الموارد ويذكي المخاوف من العواقب المتفاقمة لتغير المناخ.

ومن المتوقع أن تستمر رداءة جودة الهواء في مدن مثل أوتاوا وتورنتو ونيويورك وواشنطن حتى يوم الأحد حين يتغير اتجاه الرياح.