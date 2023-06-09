«6+6»: قوانين الانتخابات تستوعب مختلف الرؤى الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

أكدت اللجنة الليبية لإعداد قوانين الاستفتاء والانتخابات المكلفة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «6+6»، أن مخرجات اجتماعاتها في مدينة بوزنيقة المغربية نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها من دون تعديل، مشيرة إلى إنهائها إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو الجاري، واصفة الاتفاق الذي أنجزته بالاتفاق على مشروع صياغة القوانين والتوقيع عليها بـ«الصحيح والسليم».

ولفتت اللجنة، في بيان مشترك أصدرته مساء أمس الأول، إلى أن القوانين الانتخابية التي أعدتها استندت فيها إلى التعديل الدستوري الثالث عشر، وأنها قوانين تستوعب مختلف الرؤى، وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد، مؤكدة أن إعداد القوانين تم بحضور خبراء البعثة الأممية لدى ليبيا، وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات.

وأوضحت أن قانون انتخاب مجلس الأمة يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب الليبي، ويحافظ على المساواة في الانتخابات، والترشح بين النساء والرجال، ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص، مضيفة «سنرسل المشروعين إلى مجلس النواب ليصدرهما، ثم يُحالان إلى المفوضية لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع».

من جانبها، دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للمشاركة البناءة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخابات.

ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك لها، بالبيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول مخرجات بوزنيقة، مؤكدة اعترافها بجهود لجنة «6+6» للتوصل إلى اتفاق بشأن مشاريع القوانين الانتخابية، مشيدة بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدماً في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات، وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

ورحبت الخارجية المصرية، في بيان لها، بجهود لجنة «6+6»، مثمنة استضافة المغرب لجولة أعمال اللجنة، وشجعت مجلسي النواب والدولة على مواصلة الاضطلاع بالدور المنوط بهما وفقاً لصلاحياتهما في اتفاق الصخيرات، بما يهدف إلى استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وفي أقرب وقت، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي.