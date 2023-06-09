السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تمسك أممي بفولكر بيرتس مبعوثاً للسودان

فولكر بيرتس
10 يونيو 2023 01:36

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تعقد الحدث الرئيسي الأول خلال رئاستها لمجلس الأمن
الإمارات تدعو إلى نهج متكامل تجاه أفغانستان

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصاً «غير مرغوب فيه» يتنافى ومبادئ الأمم المتحدة، و«لا يمكن تطبيقه»، لافتاً إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس لم تتبدل.
وقال ستيفان دوجاريك إن «صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهناً، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الفائت»، في إشارة إلى الثقة المطلقة التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكراراً حيال موفده إلى السودان.
وأضاف المتحدث: «يذكّر الأمين العام بأن مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على العاملين في الأمم المتحدة، وإثارته تتناقض مع التزامات الدول عملاً بميثاق الأمم المتحدة».

الأمم المتحدة
الحكومة السودانية
السودان
أزمة السودان
ستيفان دوجاريك
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
عربي ودولي
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
اليوم 12:31
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©