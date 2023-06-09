تمسك أممي بفولكر بيرتس مبعوثاً للسودان

نيويورك (الاتحاد)

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أمس، أن اعتبار الحكومة السودانية موفد المنظمة الدولية شخصاً «غير مرغوب فيه» يتنافى ومبادئ الأمم المتحدة، و«لا يمكن تطبيقه»، لافتاً إلى أن صفة الألماني فولكر بيرتس لم تتبدل.

وقال ستيفان دوجاريك إن «صفة السيد بيرتس لم تتبدل راهناً، ويبقى موقف الأمين العام كما عبر عنه أمام مجلس الأمن الأسبوع الفائت»، في إشارة إلى الثقة المطلقة التي عبر عنها أنطونيو غوتيريش تكراراً حيال موفده إلى السودان.

وأضاف المتحدث: «يذكّر الأمين العام بأن مبدأ الشخص غير المرغوب فيه لا ينطبق على العاملين في الأمم المتحدة، وإثارته تتناقض مع التزامات الدول عملاً بميثاق الأمم المتحدة».