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موسكو: المشاورات متواصلة بشأن اتفاق تصدير الحبوب

موسكو: المشاورات متواصلة بشأن اتفاق تصدير الحبوب
10 يونيو 2023 01:36

عواصم (وكالات)

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أعلن سفير روسيا لدى تركيا، أمس، أن موسكو تواصل المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب، لكن لا يوجد ما يدعو لتمديده، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
وأبرمت الاتفاقية في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، وتم تجديدها في مايو لمدة شهرين بعد مفاوضات مكثفة، وطالبت موسكو بالامتثال لاتفاقية موازية تخص صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة.
وحذّر الكرملين أمس الأول، من أن الانفجار الذي لحق بخط أنابيب رئيسي للأمونيا سيكون له تأثير «سلبي» على محادثات تجديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود.
وقال دميتري بيسكوف: «هذا شيء آخر يعقّد الموقف حقاً من منظور تمديد الاتفاق، لا يمكن أن يكون له سوى تأثير سلبي». وكانت روسيا تطالب باستئناف تشغيل خط الأنابيب المعطل منذ فبراير 2022 في سياق المفاوضات مع الأمم المتحدة بشأن تمديد الاتفاقية التي أتاحت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية.
وحملت روسيا، أوكرانيا مسؤولية تفجير خط أنابيب الأمونيا الرابط بين مدينة تولياتي الروسية ومدينة أوديسا الأوكرانية، ورفضت كييف الاتهام.
في سياق آخر، تواصل أوكرانيا إجلاء مزيد من السكان من مناطق بجنوب البلاد حيث قال مسؤولون إن 5 على الأقل لقوا حتفهم في الفيضان الذي نتج عن دمار سد كاخوفكا.
وقال إيهور كليمينكو وزير الداخلية الأوكراني على «تيليجرام»: «إن 4 لقوا حتفهم و13 مفقودون في منطقة خيرسون وإن شخصاً لقي حتفه في منطقة ميكولايف».
وذكر مسؤول عينته روسيا أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في مناطق تسيطر عليها روسيا، وأن أكثر من 5800 جرى إجلاؤهم من منازلهم.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن السلطات تعمل على مدار الساعة لإنقاذ الناس.
وأضاف «تتواصل عمليات الإجلاء، كلما استطعنا إخراج الأشخاص من منطقة الفيضان، فعلنا ذلك».
ونشر أيضاً صوراً عبر الإنترنت تظهر مناطق تعرضت للفيضان تستخدم فيها فرق الطوارئ قوارب لإنقاذ الأفراد والحيوانات.
وقال كليمينكو إن 48 تجمعاً سكنياً في منطقة خيرسون تعرضت للفيضان منها 14 تجمعاً في مناطق تسيطر عليها روسيا، وفي منطقة ميكولايف، تعرضت 23 قرية وبلدة للفيضان.

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