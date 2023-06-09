السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

القضاء الأميركي يوجه 37 تهمة إلى ترامب

المدعي الخاص جاك سميث يعقد مؤتمرا صحفيا
10 يونيو 2023 00:26

وجهت وزارة العدل الأميركية 37 تهمة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب في قضية أرشيف البيت الأبيض، بحسب لائحة اتهام أُعلن عنها الجمعة.
واتهم ترامب أيضاً بالاحتفاظ بملفات سرية تتعلق ببرامج نووية ودفاعية.
وقالت الوزارة إنه عندما غادر ترامب البيت الأبيض في يناير 2021، أخذ معه صناديق كاملة من الملفات السرية من وزارة الدفاع (البنتاغون) ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وغيرها من وكالات الاستخبارات.
وبحسب لائحة الاتهام المقدمة إلى محكمة اتحادية في فلوريدا، احتفظ ترامب بهذه الملفات بشكل غير آمن في منزله في "مارالاغو" بولاية فلوريدا الذي استضاف فيه فعاليات اجتماعية كبيرة شارك فيها عشرات آلاف الضيوف.
وفي مناسبتين على الأقل، عرض ترامب ملفات سرية عن العمليات العسكرية الأميركية وخططا على أشخاص غير مخولين الاطلاع عليها في نادي الغولف الخاص به في "بيدمينستر" في ولاية نيوجيرسي.
تضمنت الملفات "معلومات تتعلق بقدرات دفاعية وأسلحة لكل من الولايات المتحدة ودول أجنبية، وبرامج نووية أميركية ونقاط ضعف محتملة للولايات المتحدة وحلفائها في حال تعرضها لهجوم عسكري، وخطط الرد المحتمل على هجوم أجنبي".
وبحسب الوثيقة، فإن "الكشف غير المصرح به لهذه الوثائق السرية قد يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر".
وتضمنت اللائحة أيضاً تهماً من بينها "الاحتفاظ بمعلومات تتصل بالأمن القومي" و"التآمر لعرقلة العدالة" وإخفاء وثائق والإدلاء ببيانات كاذبة.
ويعاقب على التهم، التي وجهها المدعي الخاص جاك سميث المكلف الإشراف على التحقيق بشكل مستقل، بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً لكل منها.
ووجهت ستة اتهامات إلى مساعد لترامب يدعى والت ناوتا لمساعدته في إخفاء الوثائق.
وبعد نشر الاتهامات، أكد المدعي أن القوانين في الولايات المتحدة "تنطبق على الجميع".
وأوضح، في مداخلة مقتضبة نقلت وقائعها مباشرة، أن دوائره تريد "محاكمة سريعة".

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم الجهود الدولية لدحر الإرهاب والتطرف
متحدثة باسم الخارجية الأميركية لـ«الاتحاد»: دور إماراتي رائد في تعزيز التسامح والتصدي للإرهاب
المصدر: وكالات
القضاء الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ترامب
وزارة العدل الأميركية
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
عربي ودولي
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
اليوم 12:31
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©