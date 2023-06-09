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زيلينسكي يشيد بـ"بطولة" الجيش الأوكراني في المعارك

جندي أوكراني يستعد لإطلاق قذيفة
9 يونيو 2023 23:37

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بـ"بطولة" جيش بلاده بينما تحتدم المعارك في جنوب البلاد.
وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية "إلى جنودنا، إلى كل المشاركين في معارك قاسية بشكل خاص هذه الأيام، نحن نشهد على بطولتكم، ونحن ممتنون لكل دقيقة من حياتكم".
وقالت كييف إن قواتها مستعدة لشن هجوم مضاد لاستعادة أراض في الشرق والجنوب، لكنها أوضحت أنه لن يكون هناك إعلان رسمي لتوقيت انطلاقه.
في وقت سابق الجمعة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الهجوم المضاد الأوكراني "بدأ" لكنه لم يحقق أهدافه.
ولم يتحدث زيلينسكي مساء الجمعة عن هجوم مضاد أو حتى عن عملية عسكرية محدّدة.
وقال "نركز اهتمامنا على كل الأماكن التي تتطلب تحركاتنا".

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الجيش الأوكراني
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