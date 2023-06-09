هجوم إرهابي خلال اقتحام فندق في مقديشو

قالت وكالة الأنباء الرسمية الصومالية إن قوات الأمن تجري عملية لتحييد مقاتلين ينتمون لحركة الشباب الإرهابية كانوا قد هاجموا فندقا في العاصمة مقديشو اليوم الجمعة.

وقال شاهد ومسؤول بخدمة الإسعاف في العاصمة الصومالية إن مهاجمين اقتحموا مطعما في المدينة مستخدمين متفجرات وأسلحة نارية.

ووقع الهجوم على مطعم "بيرل" الفاخر ذي الشعبية على شاطئ "ليدو".

وقال حسين محمد، النادل في مطعم آخر قريب "سمعنا انفجارا أعقبه إطلاق للنار. ثم سمعنا انفجارا آخر. نعتقد أن المهاجمين لا يزالون بالداخل وما زلنا نسمع تبادل إطلاق النار".

وأضاف "المنطقة بالكامل محاطة بقوات (الأمن)".

وقال عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة الإسعاف إنهم استقبلوا حتى الآن سبعة مصابين.

وأضاف "لا نزال هناك لتقديم الخدمة".

وقال ضابط، عرف نفسه باسم أحمد، إنهم يحاولون إخلاء المطعم.

وأضاف "المهاجمون داخل المطعم".