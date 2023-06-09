22 قتيلاً بينهم طفلان بانفجار ذخائر في الصومال

عبدالله أبوضيف (القاهرة، الصومال)

قتل 22 شخصاً بينهم طفلان على الأقل في انفجار ذخائر في الصومال على بعد نحو 120 كيلومتراً جنوب العاصمة مقديشو، حسبما أعلن نائب مفوض المنطقة اليوم الجمعة.

وقال المسؤول عبدي أحمد علي، في مؤتمر صحافي: «وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون» غير منفجرة.

ولم يحدد المسؤول مصدر هذه الذخائر ولا متى وضعت في المكان المذكور.

وتشهد المنطقة مواجهات منتظمة بين القوات الصومالية بدعم من قوة الاتحاد الأفريقي وعناصر حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، والذين يقاتلون الحكومة الفدرالية منذ العام 2007.

وطلب عبدي أحمد علي من السلطات المساعدة «سحب هذه الذخائر غير المنفجرة والمتناثرة في المنطقة» و«تجنب هذه الكوارث».

وأكد أحد سكان المدينة إبراهيم حسن، أن معظم الضحايا «أطفال صغار قضوا في المكان بعدما اصطدم أحدهم بعبوة ناسفة قرب مكان يلهون فيه».

واضطر نحو 3 ملايين صومالي للنزوح بسبب الصراع المسلح مع حركة «الشباب» الإرهابية، إلى جانب الجفاف الذي تعاني منها البلاد، في ظل عدم كفاية المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات سكانها، بحسب إحصائيات حكومية وأممية.

وقال الباحث السياسي الصومالي ياسين سعد إن الصومال يشهد منذ ثلاثة عقود أو ما يزيد حروباً وصراعات داخلية مستمرة أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يواجه الصوماليون مشكلة كبيرة في الحصول على الغذاء والماء النظيف والرعاية الصحية والإسكان والتعليم علاوة على الفقر المدقع الذي يعاني منه كثير منهم.

وأضاف الباحث السياسي الصومالي لـ«الاتحاد»، أن النزاع المسلح أدى إلى تشريد المدنيين وتفاقم الأزمة، فيما زادت الفيضانات معاناة الشعب وتسببت في خسائر فادحة خلال السنوات الماضية في المحاصيل والثروة الحيوانية.

في سياق متصل، دعا المحلل السياسي أحمد إبراهيم إلى دعم دولي للصومال لمواجهة الأزمات المتعددة، لاسيما عبر زيادة المساعدات الإنسانية ومراقبة توزيعها بشكل عادل، ومحاسبة الفاسدين والمقصرين لضمان استمرار تدفق المساعدات للصومال.