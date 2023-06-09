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برلسكوني يعود إلى المستشفى

سيلفيو برلسكوني
9 يونيو 2023 20:22

قال مستشفى إيطالي، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني أدخل إليه لإجراء فحوصات طبية مقررة سلفا تتعلق بمرض سرطان الدم الذي يعاني منه.
وذكر مستشفى "سان رافائيل"، في نشرة "سيلفيو برلسكوني موجود حاليا في المستشفى للخضوع لفحوصات مقررة".
وأوضحت النشرة أن المبادرة بإجراء هذه الفحوصات تأتي وفقاً للمعايير السريرية ولا علاقة لها بأي وضع حرج أو يثير القلق.
كان برلسكوني غادر مستشفى "سان رافائيل" في مدينة ميلانو يوم 20 مايو الماضي عائداً إلى منزله بعد قضاء ستة أسابيع هناك للعلاج من التهاب رئوي مرتبط بمرض سرطان الدم.
ودخل برلسكوني (86 عاماً) المستشفى في الخامس من أبريل الماضي وبقي في العناية المركزة لأكثر من 10 أيام.
شغل برلسكوني منصب رئيس وزراء إيطاليا في ثلاث فترات هي 1994-1995 و2001-2006 و2008-2011.

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المصدر: وكالات
سيلفيو برلسكوني
سرطان الدم
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