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مقتل جندي من قوة حفظ السلام وإصابة آخرين في مالي

دورية لقوة حفظ السلام في مالي
9 يونيو 2023 20:14

قتل جندي من قوة حفظ السلام في مالي وأصيب أربعة بجروح خطيرة في هجوم قرب مدينة تمبكتو شمال البلاد، بحسب ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة (مينوسما).
وكتبت مينوسما، في تغريدة على تويتر، أن دورية "تعرضت لهجوم معقد" قرب بلدة "بير" حيث انفجرت "عبوة ناسفة قبل تعرضها لإطلاق نار مباشر".
وأكدت متحدثة هذه المعلومات.
ولم تعلن جنسية الجنود حتى الآن.
وتعاني مالي من وجود مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش المتشددين. وتمدد وجود تلك المجموعات إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين في منطقة الساحل الأفريقي.
وتقول الأمم المتحدة إن الأعمال الإرهابية تسببت في مقتل الآلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين.
وقُتل 303 على الأقل من أفراد بعثة حفظ السلام في هجمات إرهابية في مالي منذ بدء مهامها عام 2013 مما يجعلها في صدارة مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم من حيث عدد القتلى في صفوفها.

 

 

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المصدر: وكالات
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