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بوتين يدلي بتصريحات بشأن هجوم أوكرانيا المرتقب

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
9 يونيو 2023 19:32

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الهجوم الأوكراني المرتقب.
وأكد بوتين أن الهجوم المضاد الكبير، الذي تعد له أوكرانيا منذ أشهر، "بدأ" على الجبهة.
وقال، في تصريحات بثها التلفزيون "يمكننا أن نؤكد تماما أن هذا الهجوم بدأ"، مضيفا أن "القوات الأوكرانية لم تحقق أهدافها في أي من ساحات المعركة".
وأعلن الرئيس الروسي أن "كل محاولات الهجوم المضاد التي جرت حتى الآن فشلت"، مضيفا أن الجيش الأوكراني "لا يزال يملك قدرات هجومية"، مؤكدا أن الرد الروسي "سيستند إلى هذه الخلاصة".
تأتي هذه التصريحات فيما تلتزم كييف الصمت بشأن بدء هجومها المضاد المرتقب. ويعتقد العديد من المراقبين أنّ «الهجوم الأوكراني المضاد بدأ»، بما في ذلك معهد دراسات الحرب الأميركي.
ورداً على سؤال حول بدء الهجوم، قال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني لرويترز، أمس الخميس "ليست لدينا معلومة من هذا القبيل".
كانت قناة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية نقلت، الخميس، عن ضابط كبير وجندي قرب الخطوط الأمامية، قولهما إن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد على روسيا.
وأعلنت كييف مراراً أنها باتت جاهزة لشن الهجوم المضاد. لكن العديد من المسؤولين الأوكرانيين رفضوا الحديث عن موعد محدد لإطلاقه.
بدورها، قالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني "الخطط تحب الصمت"، مضيفة أنّ "الهجوم لن يبدأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

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المصدر: وكالات
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