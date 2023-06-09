أميركا تعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، اليوم الجمعة، حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقال بيان، صادر عن البنتاجون، إن الحزمة الجديدة بقيمة ملياري دولار أميركي موجهة للدفاع الجوي الأوكراني.

وأضافت الوزارة أن الحزمة تتضمن منظومات للدفاع الجوي من طراز "هوك" وصواريخ وقذائف مدفعية عياري 105 و203 مليمترات ونظم "بوما" المسيرة وذخائر لنظام صاروخي موجه بالليزر ودعما للتدريب والصيانة.

والولايات المتحدة هي أكبر الدول التي تزود أوكرانيا بمساعدات عسكرية وأسلحة منذ اندلاع الأزمة الحالية في فبراير 2022.