إصابة مبنى سكني بطائرة مسيّرة في جنوب روسيا

سقطت طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة "فورونيج" بجنوب روسيا، اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، حسبما أعلن حاكم المنطقة.

وسجلت هجمات بمسيرات على مدن روسية في الأشهر القليلة الماضية في وقت تقول كييف إنها تستعد لشن هجوم مضاد كبير.

وهذا أول هجوم من نوعه على "فورونيج"، المدينة التي تعد مليون نسمة وتقع ما بعد منطقة بيلغورود الحدودية التي تعرضت لقصف أوكراني مكثف في الأسابيع الأخيرة.

وقال ألكسندر غوسيف، حاكم المنطقة التي تقع فيها "فورونيج"، على تطبيق تلغرام: "سقطت مسيرة على شارع بيلينسكي في فورونيج".

وأضاف أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في الهجوم الذي وقع على مسافة 200 كلم من الحدود الأوكرانية.

ويقع شارع "بيلينسكي" في وسط المدينة قرب جامعة فورونيج.

وذكرت الرئاسة الروسية أن قوات الأمن تعمل في الموقع.

وقال الناطق باسمها دميتري بيسكوف أن أوكرانيا تواصل "مهاجمة بنى تحتية مدنية ومنازل.. سنواصل القتال والعملية الخاصة".

وعرضت وسائل إعلام رسمية روسية صورا لمبنى تحطمت بعض نوافذه واسودّ أحد جدرانه، في مكان سقوط المسيرة على ما يبدو.

يأتي الإعلان عن استهداف "فورونيج" في وقت يتواصل قصف منطقة بيلغورود حيث تم إجلاء الآلاف من مناطق حدودية.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود إن منطقة شيبيكينو الحدودية، التي كانت الأكثر تضررا جراء الهجمات، تعرّضت إلى ضربات 195 مرة بـ"مختلف أنواع الذخيرة" الخميس.