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رئيسا الأركان الروسي والصيني يجريان مباحثات

رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال غيراسيموف في مباحثات عبر الفيديو مع نظيره الصيني
9 يونيو 2023 17:39

دعا رئيس أركان الجيش الروسي الجنرال فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، إلى تعزيز الشراكة العسكرية مع الصين خلال مباحثات مع نظيره الصيني الجنرال ليو تشينلي.
وقال غيراسيموف، في مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية «أنا واثق بأن محادثات اليوم ستساهم في مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية في مجال الدفاع».
وأضاف، خلال هذه المحادثات التي جرت عبر تقنية الفيديو، أن «تنسيق جهود روسيا وجمهورية الصين الشعبية على الساحة الدولية يؤدي إلى استقرار الوضع في العالم».
ورحب غيراسيموف بتعيين الجنرال ليو تشينلي في سبتمبر الفائت رئيساً لأركان الجيوش في اللجنة العسكرية المركزية في الصين.
ودعا نظيره الصيني إلى زيارة موسكو، مؤكداً أن التدريبات العسكرية المشتركة ينبغي أن «تبقى محوراً مهماً» في التعاون بين البلدين.
ونفذت الصين وروسيا، الثلاثاء، دورية عسكرية جوية مشتركة فوق بحري اليابان وشرق الصين.
وزار الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو في مارس الماضي، حيث أعلن أن العلاقات الثنائية «تدخل حقبة جديدة».

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المصدر: وكالات
فاليري جيراسيموف
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