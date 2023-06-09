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معارك عنيفة وسط أنباء عن بدء هجوم أوكرانيا المرتقب

قصف في أوكرانيا
9 يونيو 2023 16:44

أعلن مسؤول محلي أن منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا تشهد، منذ صباح اليوم الجمعة، «معارك طاحنة»، فيما تلتزم كييف الصمت بشأن بدء هجومها المضاد المرتقب.
جاء ذلك فيما أعلن الجيش الروسي صدّ عدّة هجمات على جبهة جنوب أوكرانيا.
وقال «خلال اليوم الماضي، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولتها لتنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوريجيا». وأضاف أنه تم صد هذه التحركات بشكل «حازم» من قبل القوات الروسية والطيران.
من جهته، قال المسؤول المحلي في المنطقة، عبر تطبيق «تلغرام»، إنه «في الوقت الحالي، استؤنفت معارك طاحنة»، على مستوى خط المواجهة الحالي بين القوات الروسية والأوكرانية.
ولم يدلِ بمزيد من التفاصيل، غير أنّ ألكسندر سلادكوف مراسل التلفزيون الروسي العام الذي يملك قناة على «تلغرام» يتابعها أكثر من مليون شخص، قال إنّ «المدفعيّتين» الروسية والأوكرانية تقصفان، في الوقت الذي تشنّ كييف هجوماً على حدّ تعبيره.
وكتب في الصباح الباكر على تلغرام، «تجري معارك طويلة وقاسية»، مضيفاً أن «خط الجبهة مستقر»، مؤكداً أن القوات الروسية «صامدة وتم الحفاظ على خط الجبهة».
في اليوم السابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إنّ رجاله صدّوا هجوماً أوكرانياً في منطقة زابوريجيا خلال ليل الأربعاء الخميس، من دون تحديد الموقع الدقيق للهجوم.
ويعتقد العديد من المراقبين أنّ «الهجوم الأوكراني المضاد بدأ»، بما في ذلك معهد دراسات الحرب (ISW) الأميركي، الذي يقول إنّه لا يتوقّع «عملية كبيرة واحدة» ولكن عدداً من العمليات المنسّقة.

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المصدر: وكالات
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