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بوتين يحدد موعد نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

بوتين يلتقي لوكاشينكو
9 يونيو 2023 16:26

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بعد اكتمال جاهزية المرافق بين السابع والثامن من يوليو المقبل.
وقال بوتين، خلال محادثات مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو في سوتشي (جنوب غرب روسيا) "كما تعلمون، سيتم في السابع أو الثامن من يوليو إنجاز نقل المنشآت (التي تستقبل الأسلحة النووية)، وسنتخذ فورا الإجراءات المتصلة بنشر الأسلحة المعنية على أراضيكم".
وأضاف الرئيس الروسي، خلال هذه الجلسة التي نقل جزء منها مباشرة على التلفزيون "كل شيء يتم بحسب الخطة".
وعليه، من المقرر أن يبدأ هذا الانتشار قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو المقبل في ليتوانيا والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.
وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس الماضي أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا.
وبداية أبريل، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروسيين على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية".
ونهاية مايو، أكد لالرئيس البيلاروسي أن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بلاده بدأ فعلا.
وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من يوليو.

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المصدر: رويترز
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ألكسندر لوكاشينكو
أسلحة نووية تكتيكية
أسلحة نووية
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