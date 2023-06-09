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اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24ساعة

اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان لمدة 24ساعة
9 يونيو 2023 15:26

أعلنت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى اتفاق وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة اعتباراً من الساعة السادسة من صباح يوم 10 يونيو 2023م بتوقيت الخرطوم.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، سيلتزم الطرفان بموجب هذا الاتفاق بوقف الهجمات والقصف المدفعي والجوي وعدم استخدام الطائرات المسيرة وتحريك القوات وإعادة تمركزها وامدادها، وعدم السعي للحصول على ميزة عسكرية أثناء فترة وقف إطلاق النار.
واتفق الطرفان على السماح بحرية الحركة للمساعدات الإنسانية ووصولها إلى جميع أنحاء البلاد. وسيكون للالتزام بهذا الاتفاق دور في إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وإن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تتشاركان مع الشعب السوداني حالة الإحباط من عدم الالتزام بالهدن السابقة، وعليه تم اقتراح هذه الهدنة لتيسير وصول المساعدات الإنسانية وكسر حالة العنف والمساهمة في تعزيز تدابير بناء الثقة بين الطرفين مما يسمح باستئناف مباحثات جدة.
وفي حالة عدم التزام الطرفين بهذه الهدنة فسيضطر الميسران إلى تأجيل محادثات جدة.

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المصدر: وكالات
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