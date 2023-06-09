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المملكة المتحدة تطلق تحذيراً بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أرشيفية
9 يونيو 2023 13:06

أصدرت المملكة المتحدة تحذيرات صحية جديدة بداية من اليوم الجمعة في ظل درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن موجة من الهواء الساخن، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي بالبلاد تحذيراً باللون البرتقالي، في أنحاء من البلاد اعتباراً من اليوم الجمعة، مشيرة إلى مخاطر على الأشخاص فوق سن 65 عاماً ومن يعانون من أمراض مزمنة.

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وعلى غير المعتاد، يتوقع خلال الأيام المقبلة أن تشهد لندن وبرلين درجات حرارة أعلى من مدريد وروما.

وسترتفع درجة الحرارة إلى 27.5 درجة مئوية في العاصمتين البريطانية والألمانية غدا السبت، فيما ستكون فرانكفورت أشد حرارة، بحسب شركة "ماكسار تكنولوجيز". وذكرت الشركة في تقرير يومي أن معظم شمال غرب أوروبا سيكون أدفأ من المعتاد أيضاً.

المصدر: وكالات
المملكة المتحدة
درجات الحرارة
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