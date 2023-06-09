السبت 10 يونيو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزراء بالاتحاد الأوروبي يبرمون اتفاق هجرة تاريخياً

أرشيفية
9 يونيو 2023 11:15

 اتفق وزراء بالاتحاد الأوروبي على كيفية تقاسم المسؤولية عن الاعتناء بالمهاجرين واللاجئين، بعد مفاوضات استمرت 12 ساعة نجحت في دفع إيطاليا واليونان للانضمام إلى اتفاق استعصى على التكتل لما يقرب من عشر سنوات.
وأبرم وزراء الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة الاتفاق أمس الخميس.
وأشادت الوزيرة الألمانية نانسي فيزر بالاتفاق ووصفته بأنه "تاريخي".
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية بالتكتل إيلفا جوهانسون "هذا إنجاز عظيم، يُظهر أنه من الممكن أن نعمل معاً في مجال الهجرة. إننا نكون أقوى بكثير عندما نعمل معاً".
وأصبحت استضافة المهاجرين قضية خلافية بشكل متزايد في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015.
ومع صعوبة الاتفاق على كيفية تقاسم المسؤولية، ركزت دول الاتحاد على خفض عدد الوافدين. وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 160 ألف شخص عبروا البحر العام الماضي إلى التكتل.
ولقي نحو 2500 حتفهم أو فُقدوا خلال رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر في نفس الفترة.
وطالبت البلدان الواقعة على الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لوقت طويل، ومنها إيطاليا واليونان، بمزيد من المساعدة حتى تستطيع التعامل مع من يصلون إلى شواطئها.

وبموجب الاتفاق، الذي من المقرر وضع اللمسات الأخيرة عليه قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم.
وستتمكن البلدان التي لا تريد استقبال المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي من مساعدة الدول المستضيفة بالمال، بتقديم نحو 20 ألف يورو عن كل شخص، أو بالمعدات أو الأفراد.

أخبار ذات صلة
رئيسة وزراء إيطاليا: حزمة مساعدات أوروبية في طريقها لتونس
الاتحاد الأوروبي يسعى لتغيير سياسة الهجرة
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
اليونان
الهجرة
آخر الأخبار
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
الإمارات
المعهد المتقدم لأمراض النساء ببرجيل الطبية يقدم حلول الرعاية الطبية المعقدة
30 مايو 2023
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
عربي ودولي
قتلى في هجوم إرهابي على فندق بمقديشو
اليوم 12:31
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
الرياضي
«البلو مون» من كوكب آخر و«الأفاعي» لا تعرف الخوف!
اليوم 12:00
مقياس زلزال
عربي ودولي
زلزال قوي يضرب تايوان
اليوم 11:49
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©