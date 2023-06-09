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ماكرون يزور ضحايا حادث الطعن في أنيسي

ماكرون يزور ضحايا حادث الطعن في أنيسي
9 يونيو 2023 11:04

سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة ضحايا هجوم بسكين في منطقة الألب الفرنسية، حسبما أعلن الرئاسة.
وقالت الرئاسة إنه "عقب هجوم أمس سيزور رئيس الجمهورية وعقيلته الضحايا وعائلاتهم وكل من ساهم في مساعدتهم ودعمهم في أنيسي".
وكانت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزير الداخلية جيرالد دارمانان توجها إلى انيسي الخميس بينما البلاد في حالة صدمة بعد هجوم بالسكين في وضح النهار في حديقة مدينة مزدحمة على حافة البحيرة.
وبلغت حصيلة الهجوم أربعة جرحى من الرضع بينهم بريطاني وهولندي. وتتراوح أعمارهم بين 22 و 36 شهرًا وتم نقلهم إلى جنيف وغرينوبل بعد الإسعافات الأولية في الموقع.
وقال المدعي العام إنهم كانوا بعد ظهر الخميس في حالة صحية "هشة إلى أبعد حد" و"ما زالوا في حالة طوارئ مطلقة". 
 
وأوضحت النيابة أن دوافع المهاجم الذي أمضى الليلة محتجزاً لدى الشرطة ويمكن أن يبقى كذلك لمدة تصل إلى 48 ساعة، ما زالت غامضة في هذه المرحلة "من دون وجود دافع إرهابي واضح". 

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
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ماكرون
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