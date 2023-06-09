إجلاء الآلاف من محيط بركان "مايون" الأكثر نشاطاً في الفلبين

بدأ مسؤولون فلبينيون اليوم الجمعة بإجلاء نحو 10 آلاف شخص يعيشون حول أكثر براكين البلاد نشاطاً وسط تهديدات بحدوث ثوران خطير.

وتسبب بركان "مايون" في مقاطعة ألباي شرقي البلاد، والمعروف بشكله المخروطي المثالي، في قذف تدفقات ساخنة من الرماد والحطام في الوقت الذي انهارت فيه قباب الحمم البركانية، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وقال المعهد في تحذير يوم الجمعة: "لوحظ أيضاً تحول فوهة البركان للون الأحمر وحدوث سقوط لصخور مشتعلة من الحمم البركانية الجديدة في قمة بركان مايونالليلة الماضية".

يشار إلى أن البركان "مايون" عند مستوى التحذير من الدرجة الثالثة، مما يعني أنه "حاليا ًفي مستوى مرتفع نسبيا من الاضطرابات حيث أن الصهارة في فوهة البركان، ومن الممكن حدوث ثوران خطير في غضون أسابيع أو حتى أيام"، وفقاً للتحذير. وبحسب المكتب الإعلامي لإقليم ألباي فإنه سيتعين على 2400 أسرة، أو 10 آلاف ساكن، إخلاء منطقة الخطر.