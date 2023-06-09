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بايدن وسوناك يشددان على دعمهما الثابت لأوكرانيا

بايدن وسوناك يشددان على دعمهما الثابت لأوكرانيا
9 يونيو 2023 09:28

 شدد الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يوم الخميس على "دعمهما الثابت" لأوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الرئيس الأميركي قوله إن بلاده ستساعد كييف "لأطول فترة ممكنة".

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وشدد الجانبان على الحاجة إلى ترتيبات أمنية طويلة الأمد من أجل أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد الخميس في البيت الأبيض على أن التمويل اللازم لأوكرانيا سيكون متوفرا طالما تطلب الأمر، وذلك ردا على سؤال حول التردد بشأن زيادة التمويل لأوكرانيا بين بعض المشرعين في الحزب الجمهوري.

المصدر: وكالات
بايدن
ريشي سوناك
أوكرانيا
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